ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಜಿಯೋ ಇದೀಗ ಜಿಯೋ ಪಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡುಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಏನಿದು ಜಿಯೋ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ
ಮುಂಬೈ(ಅ.12) : ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಯೋ ಇದೀಗ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀಡಲಿದೆ. ಜಿಯೋಪಿಸಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಈಗಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಜಿಯೋ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾನಿಟರ್ ಪಿಸಿಯಾಗಿ (ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಜಿಯೋಪಿಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಜಿಯೋಪಿಸಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಈಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಮಾನಿಟರ್ನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಜಿಯೋಪಿಸಿ ಕೇವಲ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಜಿಯೋ ಅಲ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಕ್ರಿಯ ಜಿಯೋಪಿಸಿ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಪಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ವ್ಯಾಲಿಟಿಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ
- 2 ತಿಂಗಳು: 1,000 ರೂ (8GB RAM / 500GB) ಹಾಗೂ 1,200 ರೂ (16GB RAM / 1TB)
- 5 ತಿಂಗಳು: 2,000 ರೂ (8GB RAM / 500GB) ಹಾಗೂ2,500 ರೂ (16GB RAM / 1TB)
- 10+2 ತಿಂಗಳು : 4,000 ರೂ (8GB RAM / 500GB)ಹಾಗೂ 5,000 ರೂ (16GB RAM / 1TB)
ಜಿಯೋಹೋಮ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹100 ಮೌಲ್ಯದ ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಿಯೋಪಿಸಿ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೋಡಿಂಗ್, ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜಿಯೋಪಿಸಿ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈಗಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜಿಯೋಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋಪಿಸಿ ಉಬುಂಟು (ಲಿನಕ್ಸ್) ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಸಿಯಂತಲ್ಲದೆ, ಜಿಯೋಪಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಪತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ (ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್-ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.