ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 6G ಬಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು? ಜಿಯೋ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ? ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 6G ತರುವ ಗುರಿ
ಭಾರತದ 6G ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 'ಭಾರತ್ 6G ವಿಷನ್' ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಕೇವಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ರೂಪಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು 2030ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜಿಯೋದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ!
6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲು ಜಿಯೋ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ 4G, 5G, 6G, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ AI ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6,817 ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1,009ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂತಿಮ 6G ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
5Gಗಿಂತ 8ರಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ವೇಗ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಜಿಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ 'ಜೈಂಟ್ MIMO' (gMIMO) ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಂಟೆನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 1,024 ಆಂಟೆನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೂ 5Gಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಥ್ರೋಪುಟ್ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದ ಗುರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ 6G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ತರಲಿದೆಯೇ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ?
ಜಿಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ 'ರಿಕಾನ್ಫಿಗರೇಬಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್' (RIS). ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಫಲಕಗಳ ಮೂಲಕ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಜಿಯೋ 7 ವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ RIS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈಗಿರುವ 4G ಮತ್ತು 5G ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪೂರ್ವ-ಮಾನದಂಡ 6G ಕೋರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
AI ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ
6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಡೇಟಾ ಸಂಚಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಗೆ AI ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
6G ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಡೇಟಾ ಸಂವಹನ, ಕಡಿಮೆ ವಿಳಂಬದ ಸಂಪರ್ಕ, ಸುಧಾರಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ವೇಗ: ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಕಡಿಮೆ ವಿಳಂಬ: ರಿಯಲ್ಟೈಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ದೂರಸ್ಥ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು.
ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
AI ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶ.
ವಿಸ್ತೃತ ಸಂಪರ್ಕ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂಯೋಜನೆ.
ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.