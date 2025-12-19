Shriram Finance: MUFG Invests ₹39,600 Crore for 20% Stake ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು MUFG ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಡಿ.19): ಜಪಾನ್ನ ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಯುಎಫ್ಜೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ರೂ. 39,600 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ 20% ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು MUFG ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ವರದಿ ಆದಂತೆ, ಆದ್ಯತೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 840.83 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, MUFG 47.11 ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ
39,618 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರವು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಎನ್ಬಿಡಿ ಆರ್ಬಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 26,850 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಪ್ಪಂದ, ಸುಮಿಟೊಮೊ ಮಿಟ್ಸುಯಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 14,043 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 8,850 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವಾರ್ಬರ್ಗ್ ಪಿಂಕಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಐಎಯಿಂದ 7,500-7,700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಲದಾತನು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು 2.81 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿವೆ ಮತ್ತು 3,225 ಶಾಖೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
MUFG ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆಯು ಷೇರುದಾರರ ಅನುಮೋದನೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಮೂಲವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
KPMG ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ MUFG ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, JP ಮಾರ್ಗನ್ ಕೂಡ ಈ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. MUFG ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಿ AZB & ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಶಿಮುರಾ & ಅಸಾಹಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ವಾಡಿಯಾ ಘಾಂಡಿ & ಕಂಪನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:20 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 4.69 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 910 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.