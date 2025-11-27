Wealth Creator Stocks: ನೀವು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ನೀವು 25-27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇಂದು ಸರಿಸುಮಾರು ₹19 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
₹10,000 ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ₹19 ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಷೇರು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಅಚ್ಚರಿ ನಿಮಗೆ ಇರಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ CLSA 28 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ, ಅಂದರೆ 1998 ರ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ 10 ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ 10 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10,000 ಹೂಡಿಕೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.35 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹19.17 ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ನೀವು ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, "ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಇವುಗಳ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ: ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ 10 ಷೇರುಗಳು ಯಾವವು?
ವೆಸ್ಟ್ಲೈಫ್ ಫುಡ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ CLSA ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 19,17,039% ಅಥವಾ 19,170 ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 28 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈಗ 19.17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 10,000 ವನ್ನು ₹6.59 ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಐಷರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 10,000 ವನ್ನು ₹4.81 ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 4,101 ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 2,373 ಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇತರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವರ್ಧನ ಮದರ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ (ಬಿಇಎಲ್), ಟೈಟಾನ್ ಕಂಪನಿ, ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಣಪ್ಪುರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ ಎಂದು CLSA ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.