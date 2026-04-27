ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹119 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವು ₹1,931 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 85 ಹೊಸ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹119 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕಂಪನಿಯ 274ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಹಾಗೂ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.
₹1,235 ಕೋಟಿ ಏರಿಕೆ
ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹363 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಲಾಭವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ₹584 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ₹1,235 ಕೋಟಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಆದಾಯ ₹27,602 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು ₹28,493 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ₹1,09,280 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಆದಾಯ ₹1,05,155 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹51 ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ₹1,931 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ₹113 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹4,022 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
85 ಹೊಸ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದ ಸ್ಟೇಷನ್
ಕಂಪನಿಯ ದೇವಂಗೊಂತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 85 ಹೊಸ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.