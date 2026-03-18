ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್) ತನ್ನ ಎಂಎಂಆರ್ಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್ನಿಂದ 1,000ನೇ ಪೆಟ್ಕೋಕ್ ರೈಲು ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್) ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ಎಂಎಂಆರ್ಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್ನಿಂದ 1,000ನೇ ಪೆಟ್ಕೋಕ್ ರೈಲು ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ರವಾನೆ
ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿ.ಹೆಚ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್) ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್) ಅವರು ರೇಕ್ಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ಡಿ. ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಖರೀದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಾನಿಲ್ ತಿವಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಎಟಿಎಂ/ಎಂಎಕ್ಯೂ ಜಿ.ಡಿ. ಮೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
500 ರೇಕ್ಗಳ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 40 ಶೇಕಡಾ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಹೆಚ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು, 500 ರೇಕ್ಗಳ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 40 ಶೇಕಡಾ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು, ಪಾಲುದಾರರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಖರೀದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಾನಿಲ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು, ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ಸಿಜಿಎಂ (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್) ಮುರುಗಾನಂದಂ, ಜಿಎಂ (ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರಾಟ) ನಿಖಿಲ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್, ಜಿಎಂ (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಳಿಗಾ, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ಪ್ರಶಾಂತ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ, 1,000ನೇ ಪೆಟ್ಕೋಕ್ ರೈಲು ರೇಕ್ ರವಾನೆಯ ಸಾಧನೆ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ದಕ್ಷತೆ, ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.