ಕೈಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್: ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 43 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡ ಎಲ್ಐಸಿ!
LIC Loses ₹42,500 Crore in IT Stocks Amid AI Disruption Fears ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಲ್ಐಸಿ ತನ್ನ ಐಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹42,500 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಐಟಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 42,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಪೆಟ್ಟು
ಎಲ್ಐಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಐಟಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ (TCS) ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 26,510 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕರಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಐಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ 17.83 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 12.43 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2.17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕುಸಿತ
ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಸತತ ಐದನೇ ದಿನವೂ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಶೇ. 21ರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ ಐಟಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
AI ಭೀತಿಯೇ ಕಾರಣ
ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ 'ಕ್ಲಾಡ್ ಎಐ' (Claude AI) ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೂಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಈ ಪತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.