ಟ್ರಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಜಿಯೋಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಫೋನ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, '4G ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಪ್ಲಾನ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 123 ರೂ. ಆಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ (ಮೇ.2): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಜಿಯೋಭಾರತ್ (JioBharat) ಮತ್ತು ಜಿಯೋಫೋನ್ (JioPhone) ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಾಯ್ (TRAI) ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಹಳೆಯ ಜಿಯೋಫೋನ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI), ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. 'ಜಿಯೋಭಾರತ್ ಪ್ಲಾನ್' ಅನ್ನು ಈಗ "4G ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಪ್ಲಾನ್" ಎಂದು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಆಡ್-ಆನ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು "4G ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಆಡ್-ಆನ್" ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೂತನ 4G ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು (ಮೇ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿ)

123 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್:

ಸೌಲಭ್ಯ: ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 0.5 GB ಡೇಟಾ (ಒಟ್ಟು 14 GB), 300 SMS.

ಸಿಂಧುತ್ವ: 28 ದಿನಗಳು.

234 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್:

ಸೌಲಭ್ಯ: ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 0.5 GB ಡೇಟಾ (ಒಟ್ಟು 28 GB), 300 SMS.

ಸಿಂಧುತ್ವ: 56 ದಿನಗಳು.

369 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್:

ಸೌಲಭ್ಯ: ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 0.5 GB ಡೇಟಾ (ಒಟ್ಟು 42 GB), 300 SMS.

ಸಿಂಧುತ್ವ: 84 ದಿನಗಳು.

1234 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್:

ಸೌಲಭ್ಯ: ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 0.5 GB ಡೇಟಾ (ಒಟ್ಟು 168 GB), 300 SMS.

ಸಿಂಧುತ್ವ: 336 ದಿನಗಳು.

4G ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಡೇಟಾ ಆಡ್-ಆನ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು

  • 26 ರೂ.: 2GB ಡೇಟಾ (28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ).
  • 62 ರೂ.: 6GB ಡೇಟಾ (28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ).
  • 86 ರೂ.: ದಿನಕ್ಕೆ 0.5GB ಡೇಟಾ (ಒಟ್ಟು 14GB, 28 ದಿನಗಳು).
  • 122 ರೂ.: ದಿನಕ್ಕೆ 1GB ಡೇಟಾ (ಒಟ್ಟು 28GB, 28 ದಿನಗಳು).
  • 182 ರೂ.: ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ (ಒಟ್ಟು 56GB, 28 ದಿನಗಳು).

ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ರೀಚಾರ್ಜ್

ಹೊಸದಾಗಿ 4G ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು 21 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊದಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 0.5 GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 15 SMS ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೌತಿಕ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ 4G LTE-VoLTE ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು '4G ಫೀಚರ್ ಫೋನ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಜಿಯೋಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದ್ದ ಅತಿ ಅಗ್ಗದ 91 ರೂ.ಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕನಿಷ್ಠ 123 ರೂ.ಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.