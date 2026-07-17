ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1) 12% ಆದಾಯ વૃદ્ધಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹45,961 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 9.2% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹7,764 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಬರುವ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ (ARPU) ₹215.6ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (JPL) ಶುಕ್ರವಾರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು(Announced financial results) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 12% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹45,961 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಿಶ್ರಣ, ARPU ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಬರುವ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ (ARPU) ₹215.6ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು(Economic Highlights)
ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭ (PAT) ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 9.2% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ₹7,764 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು, ARPU ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆದಾಯವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11.8% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೊಮೋಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ARPU ₹215.6ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹20,865 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ EBITDA (ಬಡ್ಡಿ, ತೆರಿಗೆ, ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 15.1% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ EBITDA ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ 53.3% ತಲುಪಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 5G ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ(Due to capitalization) ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ ಶುಲ್ಕಗಳು(Expenses and depreciation charges) EBITDA ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ, 'ಜಿಯೋ ಒಂದು 'ಡೀಪ್ ಟೆಕ್' ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗುವ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಗಮನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ
ಕಂಟೆಂಟ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (IoT) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಸೇವೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಿಯೋದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೂಡ 11% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 8.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 533 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 285 ಮಿಲಿಯನ್ 5G ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 73 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು 5G ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಕೆಯೂ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಸಿಕ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ 43.7 GB ಆಗಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 26.9% ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 69 ಎಕ್ಸಾಬೈಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ವಲಸೆ (churn) ಪ್ರಮಾಣವು 1.6%ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Broadband and innovation in expansion:
ಜಿಯೋ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 28.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು 43% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 14 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಯೋ ಏರ್ಫೈಬರ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗಮನವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (WIPO) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 2025ರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ (PCT) ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 320 ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಮೇಲೇರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್ 20ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ 5G, 5G ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, 6G, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಕ್ಲೌಡ್-ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)