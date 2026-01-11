ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ರೂ.450 ರ ಹೊಸ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 36 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2 GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಠ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಹಬ್ಬಗಳ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಿಯೋ ಹೊಸ ರೂ.450 ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು 450 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು?
ಜಿಯೋ ರೂ.450 ಯೋಜನೆಯು 36 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2 GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು 72 GB ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಮಿತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು 64 Kbps ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ (Unlimited voice call )ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಹ ಚಂದಾದಾರರು ಜಿಯೋನ ಟ್ರೂ 5G ಕೊಡುಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಾಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ ಇವೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ 450 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹಬ್ಬದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 50 GB ಉಚಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ JioAICloud ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ JioHotstar ಮೊಬೈಲ್/ಟಿವಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಹಲವಾರು ಜಿಯೋ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋಟಿವಿಯನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹೋಮ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಉಚಿತ 18 ತಿಂಗಳ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ರೂ 35,100 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಚಂದಾದಾರರು ಆಫರ್ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ರೂ 349 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಹ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜಿಯೋಹೋಮ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಹೋಮ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ರಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜಿಯೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರೂ 450 ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಯೋ ಹೇಳಿದೆ.