ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ₹30,200 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಐಪಿಒಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೌಲ್ಯ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸುಂಕ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.
₹11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಯೋ IPO? ಅಂಬಾನಿಗೆ ಲಾಭ, ಏರ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳವೇ?
ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐಪಿಒ (IPO) ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದೇ? ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಹಿಂದಿನ ಬೃಹತ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹1,065ರಿಂದ ₹1,119ರ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹30,200 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಒ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಷೇರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಾ?
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸುಮಾರು 66.4% ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಯೋಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿಗದಿಯಾದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲ್ಯ ಹೊರಬರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಣದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಕಾಂ ಘಟಕದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾಗೆ ಸವಾಲೇ?
ಜಿಯೋಗೆ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ನಿಗದಿಯಾದರೆ, ಅದು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಥವಾ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಜಿಯೋ IPO ಈ ವಲಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.