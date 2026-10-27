ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಿದ್ದು, 2027ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾರುದೂರ ಓಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.
2 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ?
ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 29ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,80,779 ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು.
2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?
ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್, 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 6,000 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 6,300 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಂದಾಜು ನಿಜವಾದರೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ–ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 2.13 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಡ್ ಯೀಲ್ಡ್, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆತಂಕಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,600 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ MCX ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1.60 ಲಕ್ಷ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಡ್ಟರ್ಮ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಧನ್ತೇರಸ್, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ?
ಧನ್ತೇರಸ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿದು, ಏರ್ತಿದೆ. ಆದ್ಇರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ತೇರಸ್ ದಿನ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದಾದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ.