ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 3 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ₹10,000 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 2.5GB ಡೇಟಾ, 5G ಡೇಟಾ, ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಿಂತಲೂ ಇದು ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.08) ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ (Reliance Jio) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪದೇಪದೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸುವ ತಲೆನೋವು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಜಿಯೋ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ₹10,000 ಬೆಲೆಯ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನವೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ದರವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಯೋ ₹10,000 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?
ಜಿಯೋ ಹೊಸ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: 36 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1,095 ದಿನಗಳು.
ಡೇಟಾ: ಪ್ರತಿದಿನ 2.5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ.
ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ: ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ.
SMS: ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS.
5G ಡೇಟಾ: ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 5G ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಅಗತ್ಯ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
JioHotstar ಚಂದಾದಾರಿಕೆ
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ JioHotstar Mobile + Hollywood ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
12 ತಿಂಗಳ Canva Pro Lite
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳ Canva Pro Lite ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ Canva Pro Lite ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
50GB JioAICloud ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಇದರ ಜತೆಗೆ 50GB ಉಚಿತ JioAICloud ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹9.13 ಮಾತ್ರ!
ಜಿಯೋ ಹೊಸ ₹10,000 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ದಿನದ ವೆಚ್ಚ. ಒಟ್ಟು 1,095 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ ₹10,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ ₹9.13 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು ₹278 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬದಲು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು.
ಜಿಯೋದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಿಂತ ₹797 ಉಳಿತಾಯ!
ಜಿಯೋದ ಈಗಿರುವ ₹3,599 ವಾರ್ಷಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿದಿನ 2.5GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇದೇ ₹3,599 ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ₹10,797 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಹೊಸ ₹10,000 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ₹797 ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.