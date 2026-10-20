ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹189 ಮತ್ತು ₹123 ಬೆಲೆಯ ಎರಡು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹189 ಮತ್ತು ₹123 ಬೆಲೆಯ ಎರಡು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕರೆ, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಜಿಯೋ ನೀಡುವ ₹189 ಮತ್ತು ₹123 ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಇಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಡೇಟಾ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಜಿಯೋ ₹189 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ?
ಜಿಯೋ ₹189 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಗಳು, ಒಟ್ಟು 300 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, 28 ದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2GB ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗ 64 Kbpsಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ಲಾನ್ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸುವವರು, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ₹189 ಅನ್ನು 28 ದಿನಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು ₹6.75 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ₹123 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 0.5GB ಡೇಟಾ!
ಜಿಯೋ ₹123 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ಒಟ್ಟು 300 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 0.5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 28 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸಬಹುದು. ದಿನದ ಡೇಟಾ ಮಿತಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವೇಗ 64 Kbpsಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ದಿನದ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹4.39. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಿದೆ: ₹123 ಪ್ಲಾನ್ ಅರ್ಹವಾದ 4G ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ?
ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಾಕು ಎಂದಾದರೆ ₹189 ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಹ 4G ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ₹123 ಪ್ಲಾನ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕರೆ, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನದ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 28 ದಿನಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಜಿಯೋ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
|ಸೌಲಭ್ಯ
|₹189 ಪ್ಲಾನ್
|₹123 ಪ್ಲಾನ್
|ಫೋನ್
|ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು
|ಅರ್ಹ 4G ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗಳು
|ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ
|28 ದಿನ
|28 ದಿನ
|ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ
|ಅನಿಯಮಿತ
|ಅನಿಯಮಿತ
|ಎಸ್ಎಂಎಸ್
|ಒಟ್ಟು 300
|ಒಟ್ಟು 300
|ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ
|ಒಟ್ಟು 2GB
|ದಿನಕ್ಕೆ 0.5GB
|28 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ
|2GB
|14GB
|ದಿನದ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ
|₹6.75
|₹4.39