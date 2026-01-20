ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಭದ್ರತಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿ ನ್ಯಾಟೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡೂ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.&nbsp;

ನವದೆಹಲಿ (ಜ.20): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ನ್ಯಾಟೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ರುಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶ

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ (ಗಾಜಾ) ನ್ಯಾಟೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನ್ಯಾಟೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶ

ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ NATO ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅವರು, 'ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, "ಇಂದು ನೀವು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ. ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ, ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಟೋಗೂ ಗುಡ್‌ಬೈ : ಟ್ರಂಪ್‌
Related image2
3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌!

ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರುಟ್ಟೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ರುಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸೇನಾ ವಿಮಾನ ಕಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಆಕ್ರಮಣದ ಕುರಿತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ (NORAD) ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಿಟುಫಿಕ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು NORAD ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಗಳು ಸೋಮವಾರ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇನೆ ನಿಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ 14 ಸದಸ್ಯರ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಾಗ್ ಸ್ಲೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನ್ಯಾಟೋ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನಿಕರ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಇದು ನ್ಯಾಟೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಅದರ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜರ್ಮನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಬೋರಿಸ್ ಪಿಸ್ಟೋರಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.