ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು &nbsp;ONDC &nbsp;ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ONDC ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ 'ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಈಗ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಓಪನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (ONDC) ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ (ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ONDC ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 13ರಂದು ಮೊದಲ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕಾರ

ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ, ಜನವರಿ 13, 2026ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ONDC ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು UdyamWell ಎಂಬ ONDC-ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮ ಬುಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು.

UdyamWell ಉಪಕ್ರಮವು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

ಜನವರಿ 15ರಂದು ಯಶಸ್ವಿ ವಿತರಣೆ

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, “ಜನವರಿ 13, 2026ರಂದು ONDC ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ (LSP) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 15, 2026ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.”

ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ

ONDC ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ONDC-ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಖರೀದಿದಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಿಕಪ್, ಬುಕಿಂಗ್, ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಂಚೆ ಜಾಲ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ONDCನಲ್ಲಿ “ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್” ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಲೈವ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳು ONDC ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ “ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್” (Click & Book) ಮಾದರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿವೆ.

“ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್” ಮಾದರಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಈ ಮಾದರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ:

  • ಮಾರಾಟಗಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು
  • ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಆವರಣದಿಂದಲೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ

ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಸಕ್ರಿಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ONDC ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ನೀವು ONDC ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಹಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

  • ONDC ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
  • ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖರೀದಿದಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ
  • ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
  • ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ
  • ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
  • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ

ONDC ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.