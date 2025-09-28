ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇವೆಯು ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ 1986ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ತ್ವರಿತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸೇವೆ, ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕೂರಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿತರಣೆ
- ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ
- SMS ಆಧಾರಿತ ವಿತರಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
- ಅನುಕೂಲಕರ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ನೈಜ-ಸಮಯದ ವಿತರಣಾ ನವೀಕರಣಗಳು
- ನೋಂದಣಿ (Registration) ಸೌಲಭ್ಯ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು
ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 25.09.2025ರ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4256 ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ತೂಕ / ದರ ಸ್ಥಳೀಯ 200 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 201–500 ಕಿ.ಮೀ. 501–1000 ಕಿ.ಮೀ. 1001–2000 ಕಿ.ಮೀ. 2000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
50 ಗ್ರಾಂ 19 ರೂ. 47 ರೂ. 47 ರೂ. 47 ರೂ. 47 ರೂ. 47 ರೂ.
51–250 ಗ್ರಾಂ 24 ರೂ. 59 ರೂ. 63 ರೂ. 68 ರೂ. 72 ರೂ. 77 ರೂ.
251–500 ಗ್ರಾಂ 28 ರೂ. 70 ರೂ. 75 ರೂ. 82 ರೂ. 86 ರೂ. 93 ರೂ.
ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಸೇವೆಗಳು
ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇವೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ:
ನೋಂದಣಿ (Registration) ಸೇವೆ: ಪ್ರತಿ ಐಟಂಗೆ ₹5 + ಅನ್ವಯವಾಗುವ GST. ಐಟಂಗಳನ್ನು ವಿಳಾಸದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ವಿತರಣೆ: ಪ್ರತಿ ಐಟಂಗೆ ₹5 + GST. ವಿತರಣೆ ವೇಳೆ ವಿಳಾಸದಾರರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ OTP ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದರದ ಮೇಲೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿ.
- ಹೊಸ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ: 5% ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ.
ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಬದ್ಧತೆ
ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿತರಣೆ, ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಖಚಿತ.