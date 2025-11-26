ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹250,000 ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮುಂಬೈ/ದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2025 ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹100,000 ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ, ಹಳದಿ ಲೋಹವು ಸತತವಾಗಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.

​ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ:

​ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

​ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 25) ದೆಹಲಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹3,500 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,28,900 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ (ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 99.5% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,28,300).

​ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹5,800 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1,60,800 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ (ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ).

​ಮೂರು ದಿನಗಳ ಇಳಿಕೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

​ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ' (Safe Haven Investment) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

​ಹಣದುಬ್ಬರ (Inflation): ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

​ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಈ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.

2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು?

​ಚಿನ್ನದ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2000 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (CAGR) ಸುಮಾರು 14% ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು (2013, 2015, 2021) ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

​25 ವರ್ಷಗಳ ಬದಲಾವಣೆ: 2000 ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹4,400 ಇತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಸುಮಾರು ₹1.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಇಂದು ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

​ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಾರ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹250,000 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕೆಲ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ₹700,000 ರಿಂದ ₹750,000 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ.