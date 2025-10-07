Goldman Sachs Forecasts Gold Price to Hit $4,900 by December 2026: 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿ ಸರಾಸರಿ 80 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ 70 ಟನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.7): ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,300 ರಿಂದ $4,900 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿ (ಇಟಿಎಫ್) ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ 28.35 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕ. 4900 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದರೆ ಇಂದಿನ ದರದಲ್ಲಿ 4.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇದನ್ನೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 15 ಸಾವಿರ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ ಅಪಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿವ್ವಳದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಟಿಎಫ್ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದರಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ GMT 0130 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,960 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ $3,977.19 ಅನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಅದರ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಲವಾದ ಖರೀದಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಂಬಲಿತ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ, ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಡ್ಜ್ ಬಯಸುವ ರಿಟೇಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 51 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ 70 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
2026 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಧಿಯ ದರವನ್ನು 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಇಟಿಎಫ್ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.