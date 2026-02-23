ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ₹60,990 ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬದಲು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು, ಬರೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು. ಇವೇನೂ ಹೊಸ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್​ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಅಮೆಜಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಅವಾಂತರಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪೆನಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್​ ಕೇರ್​ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್​ ಮಾಡೋರೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಲವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊದಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದವರ ಗೋಳು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೇ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಅಮೆಜಾನ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಮೋಸ

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶಾರ್ಜಾದ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಎನ್ನುವ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 60,990 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಕ್ಯಾಂಡ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಡೆಬಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಡರ್​ ಬಂದು ತೆರೆದಾಗ ಶಾಕ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ವಾಷಿಂಗ್​ ಪೌಡರ್​. ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್​ ನೀಡಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸ್ಟಮರ್​ ಕೇರ್​ ಸೈಲೆಂಟ್​

ಕೂಡಲೇ ಅಮೆಜಾನ್​ನ ಕಸ್ಟಮರ್​ ಕೇರ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್​ ಕೇರ್​ ಹಣೆಬರಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ರಿಂಗ್​ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಾ ಎತ್ತುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ರಿಂಗ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬಿಜಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಂಗ್​ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ರೆಸ್​ಪಾನ್ಸ್​. ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರೇಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಅಮೆಜಾನ್​ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ದೂರು

ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ತಮಗಾಗಿರುವ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ತಂಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್​ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್​ ಬಂದಿದೆ. ತೆರೆದುನೋಡಿದಾಗ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಬದಲು, 2 ಪಾಕೆಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇರೋದು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆಜಾನ್​ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರೂ ಅವರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತು ಅಮೆಜಾನ್​ನಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಸ ಆಯ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.