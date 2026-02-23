ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ ಕಾರು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 50,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ದಾಟಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಆರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಎಸ್ಯುವಿ, 'ಕೈಲಾಕ್' ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಖರೀದಿಸೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕು ಮುನ್ನ ಅದರ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (waiting period) ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಂಪನಿಯ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಈಗಾಗಲೇ 50,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಈ ಕಾರಿಗೆ ಇರುವ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಡೆಲಿವರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
50,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೈಲಾಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಂಪನಿ 50,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆ, ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಇದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೈಲಾಕ್ನ ಆಯ್ದ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹33,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಂಪನಿ ಈ ಕಾರಿನ ಹೊಸ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸಬ್-ಫೋರ್-ಮೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ 'ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲೈನ್' ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಎಂಜಿನ್
ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ ಕೇವಲ ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.0-ಲೀಟರ್, ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು 115 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 178 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಲಾಕ್ನ ಉದ್ದವಾದ ವೀಲ್ಬೇಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಅಗಲವಾದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಗ್ರಿಲ್ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ಕೈಲಾಕ್ ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಅಗಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳನ್ನು (horizontal lines) ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಸ್ಕೋಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಿದಿರಿನಂತಹ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.