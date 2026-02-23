- Home
- Business
- IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರು ಮಹಾ ಪತನ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1100 ಕೋಟಿ, ಎಲ್ಐಸಿಗೆ 340 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ!
IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರು ಮಹಾ ಪತನ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1100 ಕೋಟಿ, ಎಲ್ಐಸಿಗೆ 340 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ!
IDFC First Bank Share Crash: LIC and Govt Lose Crores After Fraud IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ₹590 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಐಸಿ, ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ
IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 20% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ₹66.80 ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ನಂತರ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿದೆ.
ವಂಚನೆಯ ವಿವರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮ
ಚಂಡೀಗಢದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನವರು ಸೇರಿ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹590 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಗೆ KPMG ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ:
ಷೇರು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ:
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ: ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 7.75% ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹1,113.83 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
LIC: 2.35% ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಐಸಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹338.15 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಇತರ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: HDFC ಲೈಫ್ಗೆ ₹317 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಗೆ ₹299 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (Retail Investors): ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 15.06% ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಟ್ಟು ₹2,163 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತು ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್:
ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಂಚನೆಯ ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ಸುಮಾರು 20% ರಿಂದ 22% ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ (Net worth) ಮೇಲೆ 1% ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗ 'ಬುಲಿಶ್' ಇಂದ 'ಬೇರಿಶ್' (Bearish) ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಷೇರಿಗೆ ₹66-67 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ (Support) ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.