ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ HCLTech, 'ಸರ್ವಮ್ AI' ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ₹142.57 ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ AI ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಲು ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ HCLTech, ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆದ ‘ಸರ್ವಮ್ AI’ (Sarvam AI) ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ HCLTech, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 142.57 ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ($1.48 ಶತಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಐಟಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ
ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐಟಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ (Software Outsourcing) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಗೆ (Cloud Computing) ಬೇಡಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಗ್ಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS), ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ TPG ಜೊತೆಗೂಡಿ AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ HCLTech ಕೂಡ ಈ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿರುವುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಪರ್ವ
ಒಡಿಶಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ತಲೆಎತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಕೇವಲ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಲಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ AI ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು (Sector-Specific AI Applications) ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ HCLTech ನ ಪೂರ್ಣ-ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವಮ್ AI ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ HCLTech ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ವಮ್ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ $150 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ 10.5% ಪಾಲನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಐ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ.
2028 ರ ವೇಳೆಗೆ 5,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ HCLTech ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಬೃಹತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (Tech Hub) ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುಮಾರು 5,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದ್ದು, 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಒಡಿಶಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
'ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್' ಎಐ ಸೇವೆಗೆ ಒತ್ತು: ಸಿಇಒ ಸಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್
ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಕಂಪನಿಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ನಂತರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ HCLTech ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ಸಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಎಐ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಐ (Full-Stack AI) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ; ಇದು GPU ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, HCLTech ಮತ್ತು ಸರ್ವಮ್ AI ನ ಈ ಜಂಟಿ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಕೇವಲ ಒಡಿಶಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ AI ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.