ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕಠಿಣ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಶೇ. 2.5 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಶೇ. 5 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿವೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜೂ.19): ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್-ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು (ETFs) ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕಠಿಣ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಶೇ. 2 ರಿಂದ 2.5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಶೇ. 5 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:55 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತದ ಇಟಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಿಂದಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಶೇ. 2 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ!
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಸತತ ಮೂರನೇ ವಾರವೂ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಇಂದಿನ ರೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟಿಎಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ (Nippon India ETF Gold BeES): ಎನ್ಎಸ್ಇನಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.44 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 119.14 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
- ಎಸ್ಬಿಐ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ (SBI Gold ETF): ಶೇ. 2.53 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 122.77 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
- ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್: ಶೇ. 2.50 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 123.23 ರೂ. ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
- ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ (HDFC Gold ETF): ಶೇ. 2.37 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 123.10 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
- ಮಿರಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್: ಶೇ. 2.44 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 140.10 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
- ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್: ಶೇ. 2.37 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 126.87 ರೂ. ಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದೆ.
ಇತರ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಕುಸಿತ: ಟಾಟಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಶೇ. 2.30 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 14.01 ರೂ., ಗ್ರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಶೇ. 2.29 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 14.08 ರೂ., ಝೆರೋದಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಶೇ. 2.45 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 22.66 ರೂ. ಹಾಗೂ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಶೇ. 2.03 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 13.48 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರಲಿವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಲಿಯನ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಅದರ ಬಿಸಿ ದೇಶೀಯ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ.
ಶೇ. 5 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು!
ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ (Correction) ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ
- ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್: ಎನ್ಎಸ್ಇನಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.17 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 218.10 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
- ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್: ಶೇ. 5.31 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 217.69 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
- ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್: ಶೇ. 5.27 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 227.70 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
- ಎಸ್ಬಿಐ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ (SBI Silver ETF): ಶೇ. 5.17 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 223.19 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
- ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್: ಶೇ. 5.26 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 226.38 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
- ಝೆರೋದಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್: ಶೇ. 5.28 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 23.16 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
- ಕೋಟಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್: ಶೇ. 5.23 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 22.11 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ ಶೇ. 5.18 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 22.13 ರೂ., ಗ್ರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ ಶೇ. 5.14 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 22.35 ರೂ. ಹಾಗೂ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ ಶೇ. 4.68 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 8.75 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ (Spot Gold) ಶುಕ್ರವಾರ ಶೇ. 1.1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,163.93 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿಯ ಯುಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇ. 1.5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,181.20 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದು. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದುಬಾರಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಬಿಗಿ ನಿಲುವು: ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಿಎಂಇ ಫೆಡ್ವಾಚ್ (CME FedWatch) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಡ್ಡಿ ಬರದೇ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್
ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ (Goldman Sachs) ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ $5,400 ರಿಂದ $4,900 ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.