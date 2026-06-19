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- Elon Musk: '5.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಿ..' ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ AI ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
Elon Musk: '5.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಿ..' ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ AI ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ Cursor AI ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು Elon Musk ₹5.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡೀಲ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ AI ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ವಲಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ Elon Musk, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಯುವಕರು ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ AI ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ Cursor AI ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ₹5.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು 60 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
Cursor AI ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾಾನದ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ
Cursor AI ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಯುವಕ ಅಮನ್ ಸಾಂಗರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸುವಾಲೆ ಆಸಿಫ್ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ AI ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವುದು, ದೋಷ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Cursor AI ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ?
AI ಮೂಲಕ ಕೋಡ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
OpenAI ಮತ್ತು GitHub Copilot ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್
ಏಕೆ Cursor AI ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕ್ ಗಮನ?
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ
ಈ ಡೀಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಾಗತಿಕ AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಯುವಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಏಕೆ Cursor AI ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕ್ ಗಮನ?
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ xAI ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ChatGPT, Claude, Gemini ಮುಂತಾದ AI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, AI ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು Cursor AI ರೀತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
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