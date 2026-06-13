13 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕುಸಿತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕುಸಿತ
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದುರಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಎಂದೇ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ $5,586 ದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 28ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ
2013ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಶೇಕಡಾ 25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ನಿಫ್ಟಿ (Nifty) ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ (Sensex) ತಲಾ 9% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ (Crude Oil) ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು $90 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ (New Normal) ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಯೇರಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಡಾಲರ್ ಬಲವರ್ಧನೆ
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ (US Treasury Yields) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಇಂತಹ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡಾಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಆಸ್ತಿಗಳತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್
ಕಳೆದ 2025ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 66 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದಿತ್ತು. ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು (Profit Booking) ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ (Range-bound) ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5% ನಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಕುಸಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬದಲು, ಹಳದಿ ಲೋಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ (Bargain-buying opportunity) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
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