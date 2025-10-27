- Home
gold price gold rate 2026 prediction by baba vanga ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. 2025 ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯಲು 2 ತಿಂಗಳೂ ಇದ್ದು, 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ
ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ನಿಜವಾದರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
2026 ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 1,62,500 ರಿಂದ 1,82,000 ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, ಸೋಮವಾರದಂದು 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ: 1,14,500 ರೂಪಾಯಿ, ಮುಂಬೈ: 1,14,100 ರೂಪಾಯಿ, ದೆಹಲಿ: 1,14,250 ರೂಪಾಯಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 1,14,100 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: 1,14,100 ರೂಪಾಯಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್: 1,14,100 ರೂಪಾಯಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್: 1,14,150 ರೂಪಾಯಿ, ವಡೋದರ: 1,14,500 ರೂಪಾಯಿ
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.