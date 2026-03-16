ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 205 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 205 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 14,430 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಪವನ್ (8 ಗ್ರಾಂ) ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 1640 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಗೆ 14,635 ರೂ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪವನ್ಗೆ 1,17,080 ರೂ. ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಇತರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 224 ರುಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2240 ರುಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಂಗೆ 167 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿದು 11,807 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 270 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 2,700 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಜನವರಿ 29ರಂದು ದಾಖಲೆಯ 1,31,160 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಪವನ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು 14,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಕಳೆದ 10 ದಿನದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ)
ಮಾರ್ಚ್ 7 - 15,000 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 8 - 15,000 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 9 - 14,820 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 10 - 14,885 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 11 - 14,970 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 12 - 14,870 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 13 - 14,730 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 14 - 14,635 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 15 - 14,635 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 16 - 14,430 ರೂ. (ಈ ತಿಂಗಳ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ)
24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಹಾ ಕುಸಿತ: 10 ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ 6220 ರುಪಾಯಿ ಕುಸಿತ
ಮಾರ್ಚ್ 7 - 16,364 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 8 - 16,364 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 9 - 16,168 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 10 - 16,238 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 11 - 16,331 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 12 - 16,222 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 13 - 16,069 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 14 - 15,966 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 15 - 15,966 ರೂ.
ಮಾರ್ಚ್ 16 - 15,742 ರೂ. (ಈ ತಿಂಗಳ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ)