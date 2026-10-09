ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎಫ್&ಒ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಮೇಯಂಕ್ ರಾಜ್ ಎಂಬುವವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಳದ ಕಾರಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹61 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿಢೀರ್ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.9): ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ (F&O) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಏಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ತಮಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹61 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಡರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ (X Platform) ಮೇಯಂಕ್ ರಾಜ್ (Mayank Raj) ಎಂಬ F&O ಟ್ರೇಡರ್ ತಮ್ಮ ಭಾರೀ ನಷ್ಟದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟ ತರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಎಂದೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರದಂದು ನಾನು 'ಕಾಲ್' ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ (Call Shorting) ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ಸರಿಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹಾಳಾಯಿತು'
ತಮ್ಮ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರ ನೀಡಿದ ಮೇಯಂಕ್, "ಈ ನಷ್ಟವು ನನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ನಿಗದಿತ 'ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್' (Stop Loss) ಆದ ₹15 ರಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರ ಗಡುವು ಹೊಂದಿದ್ದ 'ನಿಫ್ಟಿ 22,000 ಕಾಲ್' ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹71 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರ ಅವಧಿಯ '22,500 ಕಾಲ್'ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ₹61 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಏಕೈಕ ನಷ್ಟವು ನನ್ನ ಇಡೀ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 'ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್' (P&L) ಅನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ (ನಷ್ಟಕ್ಕೆ) ನೂಕಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿಟಿಎಸ್ಟಿ (BTST) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ' ನೆಟ್ಟಿಗರ ಉಪದೇಶ
ಮೇಯಂಕ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಟಿಎಸ್ಟಿ ರಿಸ್ಕ್: ರಾತ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ 'ಬಿಟಿಎಸ್ಟಿ' (Buy Today, Sell Tomorrow) ಹಾಗೂ 'ಎಸ್ಟಿಬಿಟಿ' ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ಗೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 'ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್' ಇಡಿ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ನಿಫ್ಟಿ ಶೇ. 1.5 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ (Short) ಮಾಡಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಢೀರ್ ಚೇತರಿಕೆಯೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತೀಯ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಭಾರಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸುದೀರ್ಘ ವಾರದ ನಷ್ಟದ ಸರಣಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಿಸಿಎಸ್ (TCS) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಭರ್ಜರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಆದಾಯದ ವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐಟಿ ಶೇರುಗಳು ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡವು.ಇದರಿಂದಾಗಿ 'ನಿಫ್ಟಿ 50' ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ. 1.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 22,520.45 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 'ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್' ಶೇ. 1.23 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 72,472.33 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಈ ರೀತಿ ದಿಢೀರ್ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಿದ್ದರಿಂದ 'ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್' ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ಭಾರಿ ನಷ್ಟದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಯಿತು.