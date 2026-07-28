30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ, ಬಹು ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್ಐಪಿ, ಇಎಸ್ಓಪಿಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅನಗತ್ಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
How to Earn Rs 1 crore by 30: 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಇದು ಅಂಥಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ.
ಒಮ್ಮೆ ಊಹಿಸಿ, ನೀವು 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹15,000 ಅನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.12 ಆದಾಯ ಸಿಕ್ಕರೆ (ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಅಂಕಿ) 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (30ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ) ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹14.4 ಲಕ್ಷ, ಆದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹21-22 ಲಕ್ಷ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಒಂದು ಕೋಟಿ ತಲುಪಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜ. ಕೇವಲ ಎಸ್ಐಪಿ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ತಲುಪಲು ಬೇಕಿರುವುದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಹು ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಉಳಿತಾಯದ ಸಂಯೋಜನೆ.
ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು?
1. ಆದಾಯದ ಶೇ.40-50 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಶೇ.20 ಉಳಿತಾಯ ನಿಯಮದಿಂದ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕೋಟಿ ತಲುಪಲು ಆಗದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
2. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಯ ಮೂಲ
ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್, ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಂ ಕೆಲಸ ಇವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹10,000-30,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲವು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.
3. ಈಕ್ವಿಟಿ + ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ (ಇಎಸ್ಓಪಿ) ಬಳಕೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಎಸ್ಓಪಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧನ. ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಈ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
4. ಅನಗತ್ಯ ಸಾಲದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು
ಕಾರ್ ಲೋನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲ, ಅನಗತ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ. ಈ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಂಪನಿ ಬದಲಿಸಿ 25-30% ವೇತನ ಏರಿಕೆ ಪಡೆದು, 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ₹20-25 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಹೂಡಿಕೆ, ಇಎಸ್ಓಪಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಆದಾಯ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕೋಟಿ ದಾಟುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ.
ಈ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದಷ್ಟೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 35 ಅಥವಾ 40ರ ವಯಸ್ಸಿಗಾದರೂ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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