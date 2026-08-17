AI ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ಲ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು AI ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ AI ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು Zerodha ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು AI ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ AI ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, AI ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.
AI ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ಗಳಲ್ಲಿ “we use AI” ಎಂಬ ಮಾತು ಪದೇಪದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. AI ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಿಂತ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯ (table stakes) ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ದಿನವೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಕಾಮತ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹೋಲಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ AI ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದು, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಿದೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ AI ಬಳಕೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ USP ಆಗಿ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?
ಕೇವಲ “ನಾವು AI ಬಳಸುತ್ತೇವೆ” ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, AI ಮೂಲಕ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಮತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, “ನಾವು AI ಬಳಸುತ್ತೇವೆ” ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಿಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
AIನಿಂದ Pitch Deck ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ
ಜನರೇಟಿವ್ AI ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ AI ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾದರಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಆದಾಯ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ನೈಜ ಪರಿಣಾಮ.
“AI”ಗಿಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಖ್ಯ
ಕಾಮತ್ ಅವರ ಸಂದೇಶದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, AI ಬಳಸುವುದು ಈಗ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. AI ಬಳಸಿ ನೀವು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ನಡುವೆ AI ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ, ನೈಜ ಗ್ರಾಹಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.