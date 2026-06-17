E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಳೇ ವಾಹನಗಳ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾದರೆ ವಿಮೆ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ICICI ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿವೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಸಿಂಧುವಾಗಿದ್ದರೂ, E20 ಇಂಧನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಧಾನಗತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನು ವಿಮೆ ಕವರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.17): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ICICI ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ (ICICI Lombard) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಐಬಿ (PIB) ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಆ ನಿಯಮ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 2023 ಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಇದೆಯೇ? ಮತ್ತು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಡಿಯ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ಸಿಂಧುವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗುವ ಹಾನಿಯ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ (E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದ) ಕಾರಿಗೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿದಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (Fuel System) ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ICICI ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಈ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ವಿವಾದದ ಆರಂಭ ಹೇಗಾಯಿತು?
ICICI ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಜೂನ್ 9 ರಂದು ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು: "ಕೇವಲ E10 (10% ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ E20 (20% ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಇಂಧನ ಬಳಸುವುದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದರೆ ವಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದ ಕೇವಲ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ E10 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುವುದು ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ). ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ XP100 (ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್). ಆದರೆ ಇದು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹160 ರಷ್ಟಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಈಗ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆಗ ICICI ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ E20 ಇಂಧನ ಹಾಕಿಸಿದರೂ ವಾಹನ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ (Valid) ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಂಧನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ: ಕ್ಲೈಮ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸಿಎನ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇ20 ಇಂಧನಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಿಗುವುದಾದರೆ, ಅದು E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಇಂಧನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಾ? ಎನ್ನುವುದು
ಪರಿಣಾಮದ ಹಾನಿ: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪಘಾತ) ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು 'ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ತುಕ್ಕು (Chemical Corrosion): ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ, ಎಥನಾಲ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಪೈಪ್ಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಆಡ್-ಆನ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ನಿರುಪಯುಕ್ತ: ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್ (Engine Protection Cover) ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. 'ಆಟೋಕಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕವರ್ ಕೇವಲ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಇಂಧನದ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತುಕ್ಕಿಗಲ್ಲ.
ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ!
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಿಂದ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು (BS6 ಫೇಸ್ 2 ನಿಯಮಗಳು). ಇದರರ್ಥ, ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳು E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಲೀಕರೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದ ಹಾನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ಲೈಮ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.