ಕರ್ನಾಟಕ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾರಿಫ್ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಶೇ. 3.65 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.17): ಕರ್ನಾಟಕ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಶೇ. 3.65 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 393.44 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ 379.07 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯು ಈ ಬಾರಿ 'ಎಲ್ ನಿನೋ' (El Nino) ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು.
ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ?
ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಕುಸಿತವನ್ನು (2.86 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಡಿಮೆ) ಕಂಡಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ (2.26 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (2.25 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್) ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕ: 2.86 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕುಸಿತ
- ಜಾರ್ಖಂಡ್: 2.26 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕುಸಿತ
- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 2.25 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕುಸಿತ
- ಒಡಿಶಾ: 2.09 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕುಸಿತ
- ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: 1.64 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕುಸಿತ
- ತೆಲಂಗಾಣ: 1.49 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕುಸಿತ
- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: 1.14 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕುಸಿತ
ಬೇಳೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆ ಸ್ಥಿರ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಬೇಳೆಕಾಳು ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇ ತಲುಪಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ವೇಳೆಗೆ 108.14 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ (108.49 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿದೆ.
ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ವಿವರ: ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 42.01 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ 40.31 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸರುಕಾಳು 33.42 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ 32.05 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಬಿತ್ತನೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 20.79 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ 23.52 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು: ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯು 184.46 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 185.36 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
ಕಚ್ಚಾಧಾನ್ಯಗಳ (Coarse Cereals) ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 177.13 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ 172.96 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 58.62 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ 58.31 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 108.26 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ 107.30 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಣಬು (Jute/Mesta) ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವು 6.23 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ 6.34 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೊರತೆ
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದರೆ ಶೇ. 26 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 19 ಹಾಗೂ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 11 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಅಭಾವ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.