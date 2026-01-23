ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ₹12,810 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಆದಾಯವು ವಿದೇಶಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.23): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗುರುವಾರ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳು ₹16.48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಜನವರಿ 20 ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ (NYT) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಂಕ ಯುದ್ಧವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬೀರಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ₹12,810 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸದ ಕಾರಣ ನಿಜವಾದ ಗಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಟ್ರಂಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟವರ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವು ಸೇರಿವೆ.
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್
ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ವಿದೇಶಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಸರಿನ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು ₹2.1 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು $2.1 ಬಿಲಿಯನ್) ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಟ್ರಂಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ $289 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತವನ್ನು ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೀಲ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅಮೆರಿಕವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೇಲೆ 46% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಸುಂಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹನೋಯ್ನಲ್ಲಿ $1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು 20% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ಸುಬಿಯಾಂಟೊ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎರಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟ್ರಂಪ್-ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಆದಾಯ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗಳಿಕೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರ ಕುಟುಂಬ-ಸಂಬಂಧಿತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮೀಮ್ ಕಾಯಿನ್ನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ $867 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಂದಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಾದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಯುಎಇಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ $5 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ 17,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಒಪ್ಪಂದವೂ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಲೇನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮೇಜಾನ್
ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕೂಡ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲಾನಿಯಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ "ಮೆಲಾನಿಯಾ" ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ $28 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಕ್ಸ್, ಮೆಟಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಒಟ್ಟು $90.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಿದವು. ಟ್ರಂಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ $24.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ $16 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ 18 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದ ಟ್ರಂಪ್
ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ಟೀಮ್ ಗಮನಾರ್ಹ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ವಿವಿಧ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹18,000 ಕೋಟಿ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕನಿಷ್ಠ 346 ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ $250,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ದಾನಿಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದವರು ಅಥವಾ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆದವು. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅವರಂತಹ ಆರು ಭಾರತೀಯ-ಅಮೇರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೇರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ.
ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗಿಫ್ಟ್
ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ನಿಂದ $400 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿಮಾನವೂ ಸೇರಿದೆ, ಇದನ್ನು "ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೂ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಗಾಲ್ಫ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹುದ್ದೆ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು $83,000 (ಸುಮಾರು ರೂ. 76.7 ಲಕ್ಷ). ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ 16,720 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಉಡುಗೊರೆ ಠೇವಣಿ
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ವಿದೇಶಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದ ಹೊರತು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಕೈವ್ಗಳಲ್ಲಿ 41 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲು ನಿಯಮವಿದೆ.