ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಆಫರ್ ನೋಡಿ ಮರುಳಾಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಈ 10 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾಬೂನು, ಶ್ಯಾಂಪೂ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನ ಬಯಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಮಾರ್ಟ್ (DMart) ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಫರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ (MRP) ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯು ಬ್ರಾಂಡ್, ಪ್ಯಾಕ್ನ ಗಾತ್ರ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಫರ್, ಶೋರೂಮ್ ಇರುವ ನಗರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಎಂಆರ್ಪಿ (MRP) ನೋಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ/ಲೀಟರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾಣತನವಾಗಿದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ 10 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ 10 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳು
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು (Biscuits)
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರದ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್' ಅಥವಾ 'ಮಲ್ಟಿಪ್ಯಾಕ್' ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಅಗ್ಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ಪ್ರತಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಯ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಖರೀದಿಸಿ.
ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ವಾಶ್ (Soaps & Handwash)
ದೇಹದ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ವಾಶ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಮಲ್ಟಿಪ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ಗಳು (ಕಾಂಬೋ) ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 4-5 ಸಾಬೂನುಗಳ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದರೆ ಒಂದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಶ್ಯಾಂಪೂ (Shampoo)
ಶ್ಯಾಂಪೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಂಆರ್ಪಿಷ್ಟನ್ನೇ ನಂಬದಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಗೆ ದರ ಕಡಿಮೆಯಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸ್ಯಾಶೆ, ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ (Toothpaste)
ನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ವಿವಿಧ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ (Detergent Powder / Liquid)
ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಆಫರ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ನೋಡಿ ಮರುಳಾಗದೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ನ ಅಂತಿಮ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (Dishwashing Products)
ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಬಾರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಂಬೋ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ (Cooking Oil)
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಲೀಟರ್, 2 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ ತಂದಾಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Spices & Groceries)
ಅರಿಶಿನ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೂಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (Stationery)
ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ನೋಟ್ಬುಕ್, ಎರೇಸರ್, ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಫರ್ಗಳ ದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಗೃಹ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ (Home Cleaning Supplies)
ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಬ್ರಷ್, ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಆಫರ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಗೃಹ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯ.
'ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತು'ಗಿಂತ 'ನಿಜವಾದ ಲಾಭ' ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡಿ!
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10% ಅಥವಾ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ (Blinkit, Zepto, Amazon ಇತ್ಯಾದಿ) ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಈ 7 ವಿಷಯ ನೆನಪಿಡಿ
- ಅಂತಿಮ ದರ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಎಂಆರ್ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಫರ್ ನಂತರದ ಅಂತಿಮ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
- ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ: ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.
- ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಲಿಕೆ: ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ.
- ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಬೋ ಕೊಳ್ಳಿ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳೂ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ.
- ಅತಿಯಾದ ಖರೀದಿ ಬೇಡ: ಕೇವಲ ಆಫರ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ.
- ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ: ವಸ್ತುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ (Expiry Date) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ದಿನನಿತ್ಯ ಖರ್ಚಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.