ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ, ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಖರೀದಿಸುವುದೇ? ಕಾಯುವುದೇ?”
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ—ಈ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯರ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, “ಈಗ ಖರೀದಿಸುವುದೇ? ಕಾಯುವುದೇ?” ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ
ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹12,050 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸವರನ್ ಚಿನ್ನ ₹160 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹96,400 ಆಗಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ, ಜಾಗತಿಕ ಆತಂಕಗಳು, ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ
ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹2 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹209 ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ₹2,09,000 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಬಹುದು.
ಹಾಗಾದರೆ, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ?
ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಂತಹ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದಾದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಖರೀದಿಸುವವರು ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಭಾಗಶಃ ಖರೀದಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ (SIP in gold) ಹಲವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ, ವಾರ/ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಏರಿಳಿತಗಳ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದೇ ದಿನದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಜಾಣತನ.
ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.