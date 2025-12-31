Copper is the New Gold: Prices Hit Record High as Supply Shrinks ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಚಿಲಿ, ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ತಾಮ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.31): ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ಮುಂದೆ ಇದೇ ಲೋಹವೇ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (LME) ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಟನ್ಗೆ ಸುಮಾರು $13,000 ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ತಾಮ್ರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಎಐ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಕೆಂಪು ಲೋಹವನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು "ಮುಂದಿನ ಚಿನ್ನ" ಎಂದೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಕನ್ಸ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುವ ಈ ಲೋಹವು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಮ್ರ
ತಾಮ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವೆಂದರೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಬೆಲೆಯು ಬಿಗಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕಚೇರಿ (AOCE) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗವಾದ ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ತಾಮ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತೀವ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ತಾಮ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣ
"ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಯಾದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಗ್ರಾಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಈ ಹಿಂದೆ ಊಹಿಸಲಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟಿರುವ ಗಣಿಯ ಗ್ರಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗುಹೆ ಭಾಗವು 2026 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಘಟಕವಾದ ಬಿಎಂಐ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
2026 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ $12,500 ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ $12,075 ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ 475,000 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.