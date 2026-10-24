ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ 'ಫ್ರೀಡಂ 2.0' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ₹1 ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ 24 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 9, 2026ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ (BSNL) ನೀಡುತ್ತಿರುವ ₹1ರ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ‘BSNL Freedom 2.0’ ಹೆಸರಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 9, 2026ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ.
₹1ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್: ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ?
BSNL Freedom 2.0 ಆಫರ್ನಡಿ ಅರ್ಹ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ₹1 ಪಾವತಿಸಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ 24 ದಿನಗಳ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಸಿಮ್ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ: ₹1
ಸೇವೆಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: 24 ದಿನಗಳು
ಡೇಟಾ: ಪ್ರತಿದಿನ 1GB
ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ: ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ
SMS: ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS
ಆಫರ್ ಕೊನೆಯ ದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 9, 2026
ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 2,400 SMSಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯ?
ಈ ₹1ರ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ BSNL ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ BSNL ಸಿಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
BSNL ಸಿಮ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವವರು ಸಮೀಪದ BSNL ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಮ್ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ‘Freedom 2.0’ ಆಫರ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಸಿಮ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಿಮ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. 24 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಆಫರ್ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿ
ಈ ಕೊಡುಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಚಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ₹1ರ ಬೆಲೆ, ಸೇವೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಕುರಿತು BSNL ಅಧಿಕೃತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಮ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.