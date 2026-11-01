ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಗಳು ನಡೆಯಲು ಗಂಟೆಗೆ 1,900 ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ AI ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಡೆಯಲು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗೆ $20 (ರೂ. 1,900) ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಗಳು ನಡೆಯಲು ಗಂಟೆಗೆ 1,900 ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ AI ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಡೆಯಲು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗೆ $20 (ರೂ. 1,900) ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮಾನವ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ $20 (ಸುಮಾರು ರೂ. 1,900) ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಬೇ ಏರಿಯಾ ಜಾಬ್ಸ್" ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ AI ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊರಾಂಗಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಾಲ್ಕು ರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
"ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊರಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೋಬೋಟ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶಿಫ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಡಾಗ್ಪ್ಯಾಚ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 4-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಓದಿ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 15 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ರೋಬೋ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮಾನವರು ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವೇದಕಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ, AI ತರಬೇತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಾರವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ಚೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ತಯಾರಕರಿಂದ 100 ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು 50 ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ $2,000 ಬೆಲೆಯ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುನಿಟ್ರೀಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾಯಿ ವಾಕರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಟ್ಯಾಶ್ ಪೊಮಿಚ್ಟರ್ ವಿವರಿಸಿದರು. AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೋಬೋ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾನವರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಮ್ಮ ನಾಯಿ-ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪೊಮಿಚ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು.