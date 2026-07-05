ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಿಯಮ್ ರಾಜ್, ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಹಳೆಯ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 1.5 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವೈರಲ್ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಿಯಮ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.

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ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಲ್ಯಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು, ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಎಂದು ಸಹ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ. ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನವೋದ್ಯಮ ಜಗತ್ತು "ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶವೂ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಮಲ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹರಾಜು ಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಯಾರೀ ಪ್ರಿಯಮ್​ ರಾಜ್​?

ಪ್ರಿಯಮ್ ರಾಜ್ ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ Vid.AI ಅನ್ನು ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು Vid.AI ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು $47,000 ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ₹4.3 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ₹4.3 ಮಿಲಿಯನ್) ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯನ್ನು US ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ Morise.ai ಅನ್ನು ರಾಜ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ₹55,000 ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ₹5 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ₹5 ಮಿಲಿಯನ್) ತಲುಪಿತು. ಅದೇ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು TubeMagic ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಮಲ್ಯ ಅವರ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.