Desi Chicken Farming Profit: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ. 18 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ದೇಸಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂದು ವಾರ್ಷಿಕ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ಈ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಇಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನೋಯ್ಡಾ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಎಂಬಿಎ (MBA) ಪದವೀಧರರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಡಸ್‌ಇಂಡ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಏರಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವಿತ್ತು.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನದಿಂದ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಪಯಣ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಅರವಿಂದ್ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅರವಿಂದ್ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೇಸಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು.

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ನೋಯ್ಡಾ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭ

2021-22ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ದತಾವಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಯ್ಡಾ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 'ಸೋನಾಲಿ' ಮತ್ತು 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಲಾರ್ಪ್' ತಳಿಯ ಕೋಳಿಗಳ ಸಾಕಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4,500 ಕೋಳಿಗಳಿದ್ದ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಳಿಗಳಿವೆ.

ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಇಂದು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಟರ್ನೋವರ್ (ವಹಿವಾಟು) 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ!

ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳು

ಸ್ವತಃ ಶ್ರಮಿಸಿ
ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭರವಸೆಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೀವೇ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಯನ
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಳಿಯ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೇ-ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.

ಕರಾರು ಕೃಷಿ (Contract Farming) ಬೇಡ
ಕರಾರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೇಸಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ.

ಇಂದು ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮಿಯಲ್ಲದೆ, ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.