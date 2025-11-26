ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ನಂತರ, ಭಾರತದಿಂದ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ₹10,000 ಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದವು ತೇಜಸ್ನ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ರಫ್ತಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.26): ಭಾರತದಿಂದ ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಭಾರತದಿಂದ ಸುಮಾರು $1.2 ಬಿಲಿಯನ್ (₹10,000 ಕೋಟಿ) ಗೆ 12 ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ತೇಜಸ್ನ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
20 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ನ 2ನೇ ದುರಂತ
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2:10 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ 3:40 pm), ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಅದರ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿತು. ವಿಮಾನವು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಪೈಲಟ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಕೂಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು, ಆದರೆ ಪೈಲಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಜಿಗಿದಿದ್ದ. 20 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ತೇಜಸ್ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಜೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ತೇಜಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖೋಯ್ ಸು -30 ಎಂಕೆಐ, ರಫೇಲ್, ಮಿರಾಜ್, ಮಿಗ್ -29 ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಸೇರಿವೆ. ತೇಜಸ್ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ...
- ಈ ವಿಮಾನದ 50% ಭಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿವೆ.
- ಈ ವಿಮಾನವು ಇಸ್ರೇಲಿ EL/M-2052 ರಾಡಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ತೇಜಸ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.
- ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 460 ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
- ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 6500 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಗ್-21 ಬದಲಿಗೆ ತೇಜಸ್ ಜೆಟ್
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಹಳೆಯ MiG-21 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ತೇಜಸ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಾಯುಪಡೆಯು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ, ತೇಜಸ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ A1 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ.
ತೇಜಸ್ A1 ಇಸ್ರೇಲಿ ಕಂಪನಿ IAI-Elta ನ AESA ರಾಡಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಬಿಟ್ನ ಹೊಸ ಹೆಲ್ಮೆಟ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಮಾನವು ರಫೇಲ್ ನಿರ್ಮಿತ ಡರ್ಬಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವತಃ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2022 ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತ-ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ನಡುವೆ 6,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಹ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿರುವ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವು, ಭಾರತವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಕಾಶ್ ಆಂಟಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಫಿರಂಗಿ, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ₹6,000 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.6 ಬಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಕರಬಖ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ನಾಗೋರ್ನೊ-ಕರಬಖ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾರಣ - ಕಾಶ್ಮೀರ
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗಳು ಕರಾಬಖ್ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅಶ್ರಫ್ ಶಿಖಾಲಿಯೆವ್, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿತು.ಪಿನಾಕ್ ವಿತರಣೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಿಕ್ಮತ್ ಹಾಜಿಯೇವ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.