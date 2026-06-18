ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (AM/NS India) ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಝಾಗ್ನೆಲಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್' ಎಂಬ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಜಿಂಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಲೇಪನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉಕ್ಕು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿ ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾ' (AM/NS India), ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ 'ಝಾಗ್ನೆಲಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್' (Zagnelis Protect) ಎಂಬ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಂಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಣದ ವಿಶೇಷ ಲೇಪನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಟೀಲ್, ವಾಹನಗಳು ಬೇಗನೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಕ್ಕಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆಸರೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 8 ರಿಂದ 10 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಕ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್' (ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ) ಕನಸಿಗೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
'ಝಾಗ್ನೆಲಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್' ಉಕ್ಕಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಂಚುಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ 'ಝಾಗ್ನೆಲಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್' ಸ್ಟೀಲ್ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'ಸೆಲ್ಫ್-ಹೀಲಿಂಗ್' (ಸ್ವಯಂ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಉಕ್ಕನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ತುಕ್ಕು ಹರಡದಂತೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಕ್ಕನ್ನು ಕಾರುಗಳ ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್, ರಿಯರ್-ವ್ಯೂ ಮಿರರ್, ವೈಪರ್ ಮತ್ತು ಸೀಟುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 'ಮೋಟರ್ ಕಪ್'ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 20 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮೋಟಾರ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾದ ಚಾಸಿಸ್, ಬಾಗಿಲುಗಳ ಒಳಭಾಗ (ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್) ಮತ್ತು ಬಾನೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭರವಸೆ
ಈ ನೂತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಎಎಂ/ಎನ್ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಜನ್ ಧರ್ ಅವರು, "ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಿತ ಉಕ್ಕು ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 'ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್' ಮತ್ತು 'ನಿಪ್ಪಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್' ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ," ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ
ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 47 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು (Passenger Vehicles) ಮಾರಾಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಂದಿದ್ದ 'ಮ್ಯಾಗ್ನೆಲಿಸ್' ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಬಣ್ಣದ ಲೇಪನದ 'ಆಪ್ಟಿಗಲ್' ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ 'ಝಾಗ್ನೆಲಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್' ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಎಂ/ಎನ್ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುಜರಾತ್ನ ಹಜೀರಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸುಮಾರು 60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅದೇ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.