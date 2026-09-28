ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಎಸಿ, ಟಿವಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 5 ರಿಂದ 8ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.28): ಮುಂಬರುವ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸಿ, ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಹೊರೆ ಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ. ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎಸಿ, ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 5 ರಿಂದ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿವೆ.
ತಾಮ್ರ (Copper), ಉಕ್ಕು (Steel), ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಹಗಳ ದರ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ (West Asia Crisis) ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. 2026ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ 3ನೇ ಹಂತದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ತಾಮ್ರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ (Freight Costs) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆ?
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ (AC) ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 5 ರಿಂದ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ (ಫ್ರಿಡ್ಜ್) ಹಾಗೂ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಗಳ ದರವನ್ನು ಶೇ. 3 ರಿಂದ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಡೀಲರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿತರಕರು ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾಕ್ (Inventory) ಖರೀದಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ (Blue Star), ಗೋದ್ರೆಜ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ (Godrej Appliances), ಹೈಯರ್ (Haier), ಡೈಕಿನ್ (Daikin) ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಕ್ಸ್ (SPPL) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 4 ರಿಂದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ (Panasonic) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಜಿ (LG) ಮತ್ತು ಹಿಟಾಚಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಶ್ ಹೋಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ (Bosch Home Comfort) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಸಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ (Blue Star): ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಎಸಿ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 5 ರಿಂದ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾಮ್ರ, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದರಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೆಚ್ಚ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಪರಿಣಾಮ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋದ್ರೆಜ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ (Godrej): ಗೋದ್ರೆಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಕಮಲ್ ನಂದಿ, "ಕಳೆದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 8 ರಿಂದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಶೇ. 5 ರಿಂದ ಶೇ. 7 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲೇ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ (Haier): ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಸ್. ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಎಸಿ ದರ ಹಾಗೂ ಶೇ. 2 ರಿಂದ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಟಿವಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ 8,000 ರಿಂದ 9,000 ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಈಗ 14,500 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಸಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕೆಜಿ ತಾಮ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡೈಕಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ (Daikin): ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ವಲ್ ಜೀತ್ ಜಾವಾ, "ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 25 ರಿಂದ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದಲೇ ಶೇ. 8 ರಿಂದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿಪಿಎಲ್ (Thomson, Kodak, Blaupunkt): ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ವಾ, "ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ ಟಿವಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇ. 7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 4-5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋಟೆಕ್ಸ್ (Videotex): ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯ ಟಿವಿಗಳ (Smaller Screen TVs) ಬೆಲೆ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಣಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗಿನ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 30 ರಿಂದ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.