2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು, 2026ರಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಶೇ. 12-15ರಷ್ಟು ಲಾಭ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ₹1,50,000 ರಿಂದ ₹1,70,000 ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರವು ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು 2026ರ ಮೇಲಿದ್ದು, ಈ ಏರಿಕೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು?
2025ರ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಶೇ. 12 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,35,000 ಇದ್ದು, 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ₹1,50,000 ರಿಂದ ₹1,70,000 ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೆಲೆ ₹1,18,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಣ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು?
ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಶೇ. 13 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಂದಾಜು 3.36 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3.45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ.
ದರ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಪಾತ್ರ
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟು ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಮದು ಸುಂಕ (Customs Duty), GST ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವೂ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಲೋಹವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.