VinFast electric scooters: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ (VinFast) ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಏಥರ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ನಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಇವೊ, ಕ್ಯೋ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ (VinFast) ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೂರು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಾದ ಇವೊ (Evo), ಕ್ಯೋ (Kyo) ಮತ್ತು ಕೈನೆಟ್ (Kinet) ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ VF7, VF6 ಮತ್ತು VF MP7 ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್, ಇದೀಗ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಥರ್ (Ather), ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ (Bajaj Auto) ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ (TVS) ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ? ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು?
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇವೊ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯೋ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಕೈನೆಟ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಮೂರೂ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿವೆ.
ಇವೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯೋ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ (TVS Orbiter) ಹಾಗೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ನ (TVS iQube) ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೈನೆಟ್, ಏಥರ್ 450X (Ather 450X) ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಲಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇವೊ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇವೊ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು 5.2 kW ಪವರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿರುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
1. ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇವೊ (VinFast Evo): 150 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್
ಈ ಮೂರು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೊ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, 1,850 ಮಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ಬೋರ್ಡ್, 4.8 ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪವರ್: ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಬಲ್ (ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದ) 1.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದು, 3 kW ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 85 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು.
ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ 1.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 3 kWh ಆಗಲಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ 5.2 kW ಗೆ ಹಾಗೂ ರೇಂಜ್ 150 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ರೇಂಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ವೇಗ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 ದಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 4.5 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮನೆಯೊಳಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯೋ (VinFast Kyo): ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್
ಇವೊಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 kW ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವೇಗ: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 1.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 160 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರೂ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿದ್ದು, 0 ದಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 16 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ 14 ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳಿವೆ (ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಮಾತ್ರ 14 ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರವಿದೆ). ಆದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ನ 34 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯೋ 21 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
3. ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೈನೆಟ್ (VinFast Kinet): ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್
ಈ ಮೂರೂ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ಬಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವೇಗ: ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಮೂವಬಲ್ 1.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ (Parallel) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 5.2 kW ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 0 ದಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲದು.
ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೈನೆಟ್, ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 145 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ (ಬದಲಾವಣೆ) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.