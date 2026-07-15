ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ವಿಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ವಿಡಾ ವಿಎಕ್ಸ್2 ಪ್ಲಸ್ 4.4kWh' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ 4.4kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.15): ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್', ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ವಿಡಾ' (Vida) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ 'ವಿಡಾ ವಿಎಕ್ಸ್2 ಪ್ಲಸ್ 4.4kWh' (Vida VX2 Plus 4.4kWh) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಿಎಕ್ಸ್2 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ 'ಟಾಪ್ ಎಂಡ್' ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1.44 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ನಂತರ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (Effective Price) ಸುಮಾರು 1.14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಹಳೆಯ ವಿಎಕ್ಸ್2 ಪ್ಲಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು (Driving Range) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 187 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್!
ನೂತನ ವಿಡಾ ವಿಎಕ್ಸ್2 ಪ್ಲಸ್ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಇದರ 4.4kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್. ಇದು ತಲಾ 2.2kWh ನ ಎರಡು 'ಕಳಚಬಹುದಾದ' (Removable Batteries) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 187 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಐಡಿಸಿ (IDC) ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ 3.4 kWh ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 41 ಕಿಮೀ ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್!
ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ (1 kW) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆ 17 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ (100%) ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ 'ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್' (DC Fast Charger) ಬಳಸಿದರೆ, ಕೇವಲ 65 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ರೈಡಿಂಗ್
ವಿಡಾ ವಿಎಕ್ಸ್2 ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 6kW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (Top Speed 90 km/h) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ 3.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದಿಂದ 40 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 120 ಕೆಜಿ ಇದ್ದು, 777 ಎಂಎಂ ಎತ್ತರದ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಎತ್ತರದ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ 27.2 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 4.8 ಲೀಟರ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಚಾಲಕನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 12 ಇಂಚಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಇವೆ. ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಕೋ (Eco), ರೈಡ್ (Ride) ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (Sport) ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 4.3 ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಒಟಿಎ (OTA) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.