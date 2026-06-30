ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2028ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಇ-ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ; ಸರ್ಕಾರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಇವಿ) ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2028ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇ-ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಗರವಾದ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಇವಿ) ನೀತಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿ ಜು.1ರಿಂದ 2030ರ ಮಾ,31ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು
ಈ ಪ್ರಕಾರ 2028ರ ಏ.1ರಿಂದ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎನ್-1 ವರ್ಗದ ಸರಕು ವಾಹನ
ಇನ್ನು 2027ರ ಜ.1ರಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್-1 ವರ್ಗದ ಸರಕು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 30 ಲಕ್ಷ ರು.ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯ ಇ-ಕಾರುಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಗಲಿವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹30,000, ವಿದ್ಯುತ್ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಮತ್ತು ಎನ್1 ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
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