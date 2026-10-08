ಜೀರೋಧಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ದಿವಾಳಿತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನ ಶೇ. 6.72 ರಷ್ಟು ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 66.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.8): ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಜೀರೋಧಾ' (Zerodha) ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್' (Viceroy Hotels) ನ ಶೇ. 6.72 ರಷ್ಟು ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಮತ್ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 'ಕಾಮತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್' ಮತ್ತು 'NKSquared' ಮೂಲಕ ಈ ಶೇರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಖರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ದಿವಾಳಿತನದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ 115 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ 105.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 'ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ' (Rights Issue) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 'ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್' (SLN Terminus Hotels and Resorts) ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದಿವಾಳಿತನದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ವೈಸ್ರಾಯ್
ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿವಾಳಿತನ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ' (Corporate Insolvency Resolution Process) ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ತದನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು (NCLAT) 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಶೇರುಗಳ ವಹಿವಾಟು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಸುಧಾರಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನೆ
ವೈಸ್ರಾಯ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1 FY27) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆದಾಯವು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 77 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 44.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ EBITDA ಶೇ. 144 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡು 11.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶೇರು ಮೌಲ್ಯ
ಜೀರೋಧಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಶೇರು ಮೌಲ್ಯವು ಶೇ. 2.18 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ 128.80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಶೇರು ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಮತ್ ಸಹೋದರರ ಶೇ. 6.72 ರಷ್ಟು ಶೇರುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 66.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಾಮತ್ ಸಹೋದರರ ಈ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ವೈಸ್ರಾಯ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಾನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಲಾಭದಾಯಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜೀರೋಧಾವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ನಿತಿನ್ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್, ತಮ್ಮ ಮೂಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದಿವಾಳಿಯಿಂದ ಎದ್ದುಬಿದ್ದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ರಂಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.