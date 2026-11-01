ಕರ್ನಾಟಕ 71ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ 71ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಚಿತ ಪದಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅಕ್ಕಿ’ ಎಂಬ ನಮ್ಮದೇ ಪದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ‘ತೊಗರಿಬೇಳೆ’ ಏಕೆ ‘ತೂರ್ ದಾಲ್’ ಆಯಿತು? ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಹಿಟ್ಟು’ ಪದವನ್ನು ಮರೆತು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ‘ರವೆ’ ಮತ್ತು ‘ಅವಲಕ್ಕಿ’ಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ‘ಸೂಜಿ’ ಮತ್ತು ‘ಪೋಹಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪದಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ಪನ್ನ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರು?
ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕೆಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರ ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್ ಅವರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಏಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
‘ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇಕೆ?’
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಪದಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ?
ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವುದು ಅದರ ಪದಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಾಗ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರು ‘ತೂರ್ ದಾಲ್’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ‘ತೊಗರಿಬೇಳೆ’ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪದದಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪೋಹಾ’ ಎಂದು ಹುಡುಕುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಅದನ್ನೇ ‘ಅವಲಕ್ಕಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಆಸಕ್ತ ತೇಜೇಶ್ ಜಿಎನ್ ಕೂಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಾಷೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆಯೇ?
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು, ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇ-ಶಾಪಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅವಲಕ್ಕಿ’ಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ
ಅವಲಕ್ಕಿ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಹಿಟ್ಟು, ರವೆ, ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪದಗಳು ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಭಾಗವೂ ಹೌದು. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ‘ಪೋಹಾ’ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ‘ಅವಲಕ್ಕಿ’ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪದವನ್ನು ಮರೆಯದಿರುವುದು ಕನ್ನಡದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಹುದು.